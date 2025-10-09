Ισραήλ: Δεν προβλέπεται η παράδοση των σορών των αδερφών Σινουάρ στη Χαμάς

Δεν αναμένεται να παραδοθούν στη Χαμάς από το Ισραήλ οι σοροί των δολοφονημένων στρατιωτικών ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης, Γιαχιά και Μοχάμεντ Σινουάρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Γιαχία Σινουάρ, που οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ, σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

Ο μικρότερος αδελφός του, Μοχάμεντ, τον διαδέχθηκε ως στρατιωτικός ηγέτης του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, πριν σκοτωθεί και αυτός φέτος από τις IDF. Η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό τον Ιούνιο.