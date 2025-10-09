Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισραήλ: Δεν προβλέπεται η παράδοση των σορών των αδερφών Σινουάρ στη Χαμάς

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

DEBATER NEWSROOM

Δεν αναμένεται να παραδοθούν στη Χαμάς από το Ισραήλ οι σοροί των δολοφονημένων στρατιωτικών ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης, Γιαχιά και Μοχάμεντ Σινουάρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Γιαχία Σινουάρ, που οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ, σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

Ο μικρότερος αδελφός του, Μοχάμεντ, τον διαδέχθηκε ως στρατιωτικός ηγέτης του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, πριν σκοτωθεί και αυτός φέτος από τις IDF. Η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό τον Ιούνιο.

