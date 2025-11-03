Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου που προκάλεσε γέλια και αμηχανία –  «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα»

Viral έχει γίνει η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή».

Αμέσως μετά, το στέλεχος αντιλήφθηκε τι είπε, γέλασε και προσπάθησε να «το σώσει», εξηγώντας ότι το σχόλιο ήταν χιουμοριστικό.

Η φράση προκάλεσε αμηχανία στους καλεσμένους τηλεοπτικής εκπομπής, καθώς η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να τονίσει πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει βουλευτική έδρα.

«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική», ανέφερε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα.

Πρόσθεσε ακόμη πως «πρώτα ο Θεός» θα είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως μετά διευκρίνισε γελώντας: «Χαριτολογώντας το λέω».

Αμηχανία προκλήθηκε στο πάνελ, όταν ο Δημήτρης Χατζησωκράτης από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (δηλαδή ο εκλεγμένος βουλευτής του κόμματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια) τώρα και θα τρελαίνεται…».

Με χαμόγελο, η Βάσια Αναστασίου απάντησε: «Και είναι και φίλος».