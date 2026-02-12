Η απάντηση Γεωργιάδη για τον χαρακτηρισμό “άθλιο υποκείμενο” από την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης του γνωστοποίησε ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο για να ζητήσει τον λόγο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τον κ. Γεωργιάδη “άθλιο υποκείμενο” σε διάλογο με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως στην Βουλή για το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα.

