Η απάντηση Γεωργιάδη για τον χαρακτηρισμό “άθλιο υποκείμενο” από την Ζωή Κωνσταντοπούλου
Μεταβαίνει στην Βουλή ο υπουργός Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης του γνωστοποίησε ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο για να ζητήσει τον λόγο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τον κ. Γεωργιάδη “άθλιο υποκείμενο” σε διάλογο με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως στην Βουλή για το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα.
“Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της @ZoeKonstant εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο” αναφέρει σε ανάρτηση του.
