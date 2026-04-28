Χατζηδάκης για υποκλοπές: “Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης – Δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ απόδοση”

Στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως: «Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Πρέπει μετά από 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη δικαιοσύνη.

Ανεξάρτητα από το τι μπορεί εγώ να αισθάνομαι μέσα μου ή να μην αισθάνομαι, και ανεξάρτητα από αυτό το θέμα, σταθερά πρέπει να έχουμε έναν σεβασμό απέναντι στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί δεν απονέμονται με βάση του τι νομίζει ο καθένας από εμάς είτε συμφέρει στον καθένα από εμάς, ούτε απονέμονται με δημοψηφίσματα. Παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπου υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει Σύνταγμα, νόμοι, δικαιοσύνη και συγκεκριμένες διαδικασίες και πρέπει να τηρούνται».

«Το όλο ζήτημα εξ ορισμού παραμένει ανοιχτό. Αν εισφερθούν νέα στοιχεία δεν τελείωσε κάτι. Το θέμα δικονομικά παραμένει ανοιχτό. Επίσης, πολιτικά επίσης είναι ανοιχτό και όλοι κρινόμαστε καθημερινά για αυτά που λέμε στον δημόσιο διάλογο», συνέχισε.

Στη συνέχεια, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ανέφερε: «Όταν έρθει θα δούμε ποιοι το υπογράφουν, ποιο είναι το σκεπτικό και τότε θα τοποθετηθούμε».

Ερωτώμενος για το εάν έχει περιέργεια να μάθει ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθηθεί ο ίδιος, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Προφανώς. Και αυτό το λόγο έγινε και η δίκη, βασιζόμενη όλη η διαδικασία σε πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου. Έγινε η δίκη, φάγανε αυτοί 126 χρόνια, έχουν κάνει έφεση να πάει η υπόθεση στο Εφετείο. Μου κάνει εντύπωση οι άνθρωποι που με κατηγορούν σχεδόν κάθε μέρα για διάφορα πράγματα, πολιτικοί από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, να έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά για μένα και την ιδιωτική μου σφαίρα. Προφανώς ενδιαφέρομαι να μάθω, θέλω να δω τι έγινε σε αυτή την ιστορία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν ξεχνάω πως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται όπως νομίζει ο καθένας. Ο ίδιος ο Άρειος Πάγος την ξεκίνησε την διαδικασία.

Η κυβέρνηση πρέπει να είναι υπεράνω σε κάθε τέτοια υπόθεση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί για την υπόθεση Κοβέσι και έχει πει ότι ‘’σεβόμαστε τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας’’. Εκεί, πολιτικά η ΝΔ έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Όπως σεβόμαστε τη διαδικασία με τον Άρειο Πάγο άλλο τόσο σεβόμαστε τη διαδικασία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απόψεις μπορούμε να έχουμε, α λα καρτ απόδοση της δικαιοσύνης και με βάση τις επιθυμίες του καθενός από μας δεν είναι νοητό να υπάρχει».

Για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως «πρέπει να δείξω αυτοσυγκράτηση γιατί θυμάμαι την αγωνία μου και των συνεργατών μου το καλοκαίρι του 2019. Με βάση έκθεση του Απριλίου του 2019, προ των εκλογών, θα υπήρχε θέμα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Δηλαδή θα μπορούσε να κλείσει η επιχείρηση στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2019 γιατί χρωστούσε δεξιά και αριστερά σε τέτοιο σημείο που ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, χρηματιστηρίου κτλ. Θα της επέβαλε να κλείσει. Και αυτή ήταν αγωνία όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και την οικονομία και τη χώρα. Μιλάει ο κ. Τσίπρας για όλα αυτά όταν τότε με τις δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική, η ΔΕΗ παρήγαγε ακριβό ρεύμα και πούλαγε φθηνά στους ανταγωνιστές της, έχοντας ζημιά 600 εκατ. ευρώ».