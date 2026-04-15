Η ανάρτηση του Κώστα Τσουκαλά για τον Γιώργο Μυλωνάκη – “Περαστικά και ταχεία ανάρρωση”
Η ανάρτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ
Ευχές για ταχεία ανάρρωση δέχεται ο Γιώργος Μυλωνάκης και η οικογένεια του καθώς ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά από ρήξη ανευρύσματος.
Σοκαρισμένος παραμένει ο πολιτικός κόσμος με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά να στέλνει με την σειρά του ευχές για ταχεία ανάρρωση μέσω ανάρτησης στο x.
“Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη,” υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις