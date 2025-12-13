Γκίλφοϊλ: «Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ταυτόχρονα πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή και λαμπερή φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace.

Στην κατοικία της στην Αθήνα φωτογραφήθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα για το γνωστό περιοδικό Grace. Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε ότι νιώθει πολύ τυχερή που φέτος θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού στις Ελληνίδες, τονίζοντας: «Οι γυναίκες που γνώρισα σε αυτήν τη χώρα είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές».

«Ελλάδα για μένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της νέας της συνέντευξης η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος έταιρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ανυπομονώ για τα επόμενα κεφάλαια και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα αλλάξουμε την Ιστορία», υπογράμμισε για τα σχέδια που κάνει.