Γιώργος Βασιλείου: Τα συλλυπητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα για τον πρώην Πρόεδρο της Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την θλίψη και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό ηγέτη, οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μια πλούσια πολιτική παρακαταθήκη.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Γιώργου Βασιλείου, πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μια πλούσια πολιτική παρακαταθήκη. Ενός πολιτικού ηγέτη που εργάστηκε σθεναρά για την ευημερία, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κυπριακού Ελληνισμού, για την επίλυση του Κυπριακού, τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και την επανένωση της νήσου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον αδελφό κυπριακό λαό, στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην οικογένεια και τους οικείους του».