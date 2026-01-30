Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε την ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές

Την ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο «θα παρεμβαίνει άμεσα για την καταβολή αποζημιώσεων σε χώρες μέλη της ΕΕ που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Όπως είπε, «επειδή η χώρα μας πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για να στηρίξουμε τη δημιουργία αυτού του ταμείου, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ανακούφιση των πληγέντων».

Ο κ. Αυτιάς υπενθύμισε, επίσης, ότι ήδη η Κομισιόν έχει εγκρίνει την παροχή άμεσης αποζημίωσης σε όποιο κράτος αιτηθεί βοήθειας εντός των πρώτων δώδεκα εβδομάδων λόγω φυσικών καταστροφών, ενώ «η πρότασή του για τη δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων άμεσης δράσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιών, υιοθετήθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεκινά η λειτουργία του σύντομα στην Κύπρο», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.