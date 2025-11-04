Γερουλάνος: «Που είναι ο κ. Χατζηδάκης να μας πει για τα ΕΛΤΑ;»

Σφοδρή επίθεση κατά του Κωστή Χατζηδάκη εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «τον Ιούλιο του 2024 η κυβέρνηση είχε φέρει το νομοσχέδιο για την υποτιθέμενη αναδιάρθρωση του Υπερταμείου και των θυγατρικών του μεταξύ των οποίων και τα ΕΛΤΑ.

Κατά την ταπεινή μας άποψη επρόκειτο για ένα νομοσχέδιο που δημιουργούσε συνθήκες πλιάτσικου στο Ελληνικό Δημόσιο, νομοσχέδιο στην υπηρεσία όχι του δημοσίου συμφέροντος, αλλά των “golden boys” που διορίζει ανεξέλεγκτα η κυβέρνηση.

Και επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποκρινόταν και υποκρίνεται τον διαπρύσιο κήρυκα της αξιολόγησης των πάντων εκτός από την ίδια και τα δικά της παιδιά που διόρισε σε διοικήσεις οργανισμών από το 2019, είχα ρωτήσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών στις 26 Ιουλίου 2024 τον παριστάμενο υπουργό – τότε – Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας κ. Χατζηδάκη το εξής για τα ΕΛΤΑ:

«Ποια είναι η οικονομική κατάσταση στα ΕΛΤΑ, στα οποία ασκεί άμεση εποπτεία το Υπερταμείο; Τι έγινε με εκείνα τα 280 εκατομμύρια που έλαβαν από τον δημόσιο προϋπολογισμό μετά το 2009; Έπιασαν τόπο οι “άριστες” διοικήσεις;»

Και «γιατί οι δαπάνες για συμβούλους πρέπει να πολλαπλασιαστούν τόσο πολύ; Σας λείπουν οι σύμβουλοι; Θεωρείτε ότι έχετε λίγους; Θεωρείτε ότι οι σύμβουλοι a priori είναι καλύτεροι από τους υπαλλήλους; Αυτό θα άξιζε να το δει κανείς ειδικά με δεδομένο ότι δεν έχετε κάνει αξιολόγηση συμβούλων, αλλά επιμένετε να κάνετε αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Δεν θα έπρεπε κανείς να ξεκινήσει ανάποδα από αυτό που κοστίζει κάτι παραπάνω στο δημόσιο;»

Ακόμα θυμάμαι τι μας είχε απαντήσει ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χατζηδάκης για τα ΕΛΤΑ, ως μία από τις 8 θυγατρικές του Υπερταμείου που ήθελε, λέει, να τις κάνει «8 μικρές ΔΕΗ» – η απάντησή του διεκδικεί πλέον τις δάφνες του καλύτερου κυβερνητικού ανέκδοτου, αν αναλογιστεί κανείς την εξέγερση πολιτών, βουλευτών, των πάντων, που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση για ακόμα ένα μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ:

«Θέλουμε πράγματι, να γίνει μια νέα αρχή σε αυτές τις εταιρείες. Από ποια σκοπιά; Από τη σκοπιά, των πολλών ανυπεράσπιστων Ελλήνων, του μέσου πελάτη καταναλωτή, των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι κακό; Δεν πρέπει παράλληλα να κοιτάξουμε το μέσο πολίτη; Θέλουμε, δυσαρεστημένο καταναλωτή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ; Τι είδους φιλολαϊκή πολιτική πρεσβεύουμε όλοι μας, εάν δεν κοιτάξουμε και προς αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να είμαστε η φωνή τους».

Και λίγο αργότερα επανέλαβε με στόμφο: «Μεταξύ της κριτικής για “golden boys” και της κριτικής για αποτυχία εάν δεν κάναμε όσα κάναμε, προτιμώ την κριτική για τα “golden boys”, είμαι τελείως ξεκάθαρος, διότι θέλω από όποια θέση φεύγω, να έχω κάποιο συγκεκριμένο έργο να επιδείξω μετρήσιμο για τους πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες».

Για τους ανυπεράσπιστους πολίτες τα έκανε όλα η κυβέρνηση, στα ΕΛΤΑ και παντού, διαλύοντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, αξιολόγησης, αποτελέσματος, δημοσίου συμφέροντος και χρυσώνοντας δικά της παιδιά. Να το ξέρετε».