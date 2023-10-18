Γεραπετρίτης: Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον αμάχων

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον αμάχων», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνέντευξή του στο Al Arabiya, την οποία έδωσε την περασμένη εβδομάδα στην υπουργική Σύνοδο της ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου στο Ομάν.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης πέντε σημείων για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, το οποίο πρότεινε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Συνόδου:

«Πρώτον, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ομόφωνα ότι κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας ή απάνθρωπης μεταχείρισης είναι εντελώς απαράδεκτη», σημείωσε.

«Δεύτερον, θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι απαχθέντες και οι όμηροι. Τρίτον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον αμάχων. Τέταρτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους διατρέχουν κίνδυνο», ανέφερε.

Πέμπτον, σημείωσε, «πρέπει να οργανώσουμε και να συγκαλέσουμε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών και εκπροσώπων της ΕΕ, του Αραβικού Συνδέσμου και των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια αυτού του προβλήματος».

«Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί κοινή προσπάθεια τόσο από την Ευρώπη, όσο και από τις χώρες του Κόλπου, προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη λύση στο πρόβλημα», υπογράμμισε.

Μπορούμε να παράσχουμε πολύτιμη βοήθεια

Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο της Ελλάδας, επισήμανε ότι θα μπορούσε να συνδράμει σημαντικά τις χώρες του Κόλπου και προσβλέπει να γίνουμε η φωνή και το σημείο εισόδου των χωρών αυτών στην ΕΕ και στον κόσμο.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παράσχουμε πολύτιμη βοήθεια, ιδίως στην κρίση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε. «Είχα εκτενείς συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες όλων των χωρών του Κόλπου, όπως και τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Συζητήσαμε εκτενώς για την κατάσταση».

«Πρέπει να συντονίσουμε τη δράση μας τόσο κατά των τρομοκρατών, όσο και κατά κάθε είδους ανθρωπιστικής κρίσης και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που προκαλούν αυτόν το φαύλο κύκλο βίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

