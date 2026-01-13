Γεωργιάδης για αγρότες: “Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται – Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή”

Για το “μπλόκο” των αγροτών στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνοντας: “Εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον πρωθυπουργό τι θα πει. Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται“.

Ο κ.. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real Fm, είπε: “Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή. Τα μέτρα έχουν εξειδικευτεί μια χαρά. Έχω κάνει επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;“.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία“.

Στη συνέχεια, ο υπουργός πρόσθεσε: “το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία“.

“Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν” σημείωσε, ο υπουργός Υγείας εξηγώντας ότι “στην αρχή αντιμετώπισα κι εγώ με μια συμπάθεια τις αγροτικές κινητοποιήσεις λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν“.

Καταλήγοντας και αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Αδ. Γεωργιάδης σημείωσε: “Δεν υπάρχει μια έκφραση και ενιαία αιτήματα από το αγροτικό κίνημα. Αν ψάξεις θα καταλάβεις το πρωτοφανές. Άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα της Λάρισας, άλλα των Σερρών και άλλα του Αγρίνιου, πολλές φορές είναι και αντίθετα“.