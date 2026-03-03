Φλώρος: Είμαστε στην έναρξη του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου – Ο μετασχηματισμός στην Μέση Ανατολή δεν θα τελειώσει στο Ιράν

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Σύμβουλος του “K Group”, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και ερωτώμενος για το αν αν βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου Παγκοσμίου Πολέμου», υποστήριξε ότι «Θα θυμάστε ότι είχα διακινδυνέψει την πρόβλεψη ότι “τρέχουμε” προς έναν Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ κι 1,5 χρόνο περίπου, τότε που ξεκινούσαν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ναι τώρα έχουμε μια μεγάλη εμπλοκή πολλών χωρών του Κόλπου.

Αλλά κι αν φύγουμε από το περιβάλλον του Ιράν που είναι το κυρίαρχο, θα δούμε παντού εστίες πολέμου, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία, την αντιπαράθεση Αφγανιστάν – Πακιστάν, το Σουδάν και πολλά άλλα μέτωπα στον πλανήτη».

Παράλληλα, για το αν η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στα Κατεχόμενα, είπε ότι «αν ήμουν στη θέση τους δεν θα το τολμούσα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν το τολμήσουν, νομίζω ότι η θέση της Ελλάδας της Κύπρου, του Ισραήλ, αλλά κι ενδεχομένως κι άλλων δυνάμεων θα πρέπει να είναι ότι η Τουρκία ενισχύει την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στο νησί».