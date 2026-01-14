Φάμελλος για Γιώργο Βασιλείου: “Αφησε βαθύ και θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας”

“Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Βασιλείου, έναν πολιτικό που άφησε βαθύ και θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας” τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, για τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου που πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος, ο Γιώργος Βασιλείου “υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε ουσιαστικές, φιλολαϊκές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον”.

“Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον Κυπριακό λαό” καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου: