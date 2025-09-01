Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα: «Η ιστορία θα τον κρίνει, οι πολίτες τον έχουν ήδη κρίνει»

Στον Αλέξη Τσίπρα “επιτέθηκε” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κύριος Μαρινάκης, έχοντας ως αφορμή τη δήλωσε του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε τεράστιο πολιτικό ταλέντο αλλά το σπατάλησε, είπε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αν είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αλλά κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύθηκε μια κατάσταση επένδυσε στον λαϊκισμό αλλά αυτά τα έχει γράψει η ιστορία και θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος με αντικειμενικό τρόπο».

Έπειτα πρόσθεσε, «Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνήθως αυτός που φεύγει από την εξουσία και τιμωρείται από τους πολίτες με την ψήφο τους πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους».

«Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και θα καταργούσε τους φόρους και έφερε την προσωπική διαφορά με το νόμο Κατρούγκαλου, τώρα να λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους, δικαίωμά του. Κρίθηκε από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο καθένας λέει και πιστεύει ό,τι θέλει. Και ως προς το περιβάλλον να πούμε ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΕ έβρεχε ανάπτυξη και η χώρα μας ήταν τελευταία. Και παρότι είχαμε εξωγενείς κρίσεις όπως η πανδημία και οι ταυτόχρονοι πόλεμοι η Ελλάδα κατάφερε να αναπτύσσεται διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό αποτυπώνεται και στο καθαρό εισόδημα» πρόσθεσε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.