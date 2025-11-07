Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας – Τι προβλέπει
Ποιοι την υπέγραψαν
Στο Ζάππειο Μέγαρο υπεγράφη σήμερα η Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας.
Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, Jacob Helberg, και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Διακήρυξη επιβεβαιώνει το κοινό όραμα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα μέλλον που θεμελιώνεται στην ευημερία, την καινοτομία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Η συμφωνία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ή εναλλακτικά στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων, στην προώθηση υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης, και στη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ψηφιακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη.
Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
