Ελλ. Λύση: «Ο κ. Ανδρουλάκης σιωπούσε όταν γινόταν το κούρεμα των ομολόγων και η κλοπή των ασφαλιστικών ταμείων»

«Το δεξί χέρι του Ευ. Βενιζέλου σιωπούσε όταν γινόταν το κούρεμα των ομολόγων των Ελλήνων και η κλοπή των ασφαλιστικών ταμείων. Σήμερα όμως θυμήθηκε ότι η “Ελλάδα δεν πωλείται” και ότι ο ίδιος έχει “πρόγραμμα αναπτυξιακό”», τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση, αναφερόμενη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και την παρουσία του στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Το ένα πνευματικό παιδί του Σημίτη (Ανδρουλάκης) υβρίζει το άλλο πνευματικό παιδί του Σημίτη (Μητσοτάκης) για τη “σημιτική” πολιτική του ξεπουλήματος της χώρας υπέρ των ολιγαρχών και της πλουτοκρατίας και των εντολών από εξωχώρια κέντρα που εφαρμόζει. Και μόνο το γεγονός ότι το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη ψηφίζει το 60 – 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, τα λέει όλα. Εδώ η πολιτική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά γιατί η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη χρειάζεται άλλου είδους “επιστημονική ερμηνεία”».