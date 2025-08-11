Έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ με συμμετοχή Γεραπετρίτη για Ουκρανία και Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.