Δημοσκόπηση Pulse: Κυρίαρχη η ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική βουλή – Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού

Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης (21/01).

Πέρα από την καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, η ίδια δημοσκόπηση αποτυπώνει και τις απόψεις των πολιτών για τις αναμενόμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, εστιάζοντας στα τρία κόμματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση και στη δυναμική που αυτά ενδέχεται να αποκτήσουν.

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με προβάδισμα 16,5 μονάδων

Σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ και αυξάνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στις 16,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά το ισχυρό προβάδισμα, το κυβερνών κόμμα δεν προσεγγίζει ακόμη το όριο της αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, στη Βουλή εξασφαλίζουν είσοδο επτά κόμματα, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφεται όγδοο, κινούμενο οριακά γύρω από το 3%.

Τα ανερχόμενα κόμματα

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 16-19 Ιανουαρίου σε δείγμα 1.123 πολιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής μαζεύει η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού με 31% (θετικά και με ενδιαφέρον). Δεύτερο έρχεται το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο 19%, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Ποια κόμματα «τροφοδοτούν» με ψηφοφόρους τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς που ετοιμάζονται;

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το από πού αντλούν στήριξη τα κόμματα που βρίσκονται σε φάση διαμόρφωσης. Οι μετακινήσεις ψηφοφόρων από τα υπάρχοντα κόμματα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τον συσχετισμό δυνάμεων μετά τις εκλογές.

H πολιτική εμπειρία

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτίμηση των απαντήσεων που φωτίζουν τους λόγους διαμόρφωσης του νέου πολιτικού τοπίου. Τα ηλικιακά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν τάσεις, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αίτια που οδηγούν στη δημιουργία νέων κομματικών σχημάτων στέλνουν σαφές μήνυμα προς το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.