Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας

Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ