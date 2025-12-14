Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας

Το δικό του μήνυμα για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.