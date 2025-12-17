Δένδιας: Εκπλήρωση της εθνικής μας υποχρέωσης η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «εξορθολογισμό» το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνει λόγο για ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξη τους και προσπάθεια ανωτατοποίησης των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει θεσμοθέτηση της αποδόμησης των Ενόπλων Δυνάμεων και υποβάθμιση των χαμηλόβαθμων ιδίως στελεχών όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, όπου από σήμερα συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για τη «μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», φάνηκε ότι το νέο νομικό πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας των μονίμων υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, με προέλευση από τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) βρίσκεται στη…διακεκαυμένη ζώνη της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το υπουργείο έχει δηλώσει ότι επιχειρεί να διορθώσει τη σημερινή «ανεστραμμένη πυραμίδα», όπου παρατηρείται υπερσυσσώρευση ανώτερων βαθμών και έλλειμμα νεότερων στελεχών.

«Υπάρχει πολιτικό κόστος, το ξέρω. Υπάρχει διαμαρτυρία και την προσλαμβάνουμε. Τι είναι όμως αυτό που αναγκάζει μια κυβέρνηση, σε στιγμές κρίσης, σε στιγμές που, αν θέλετε, δεν βρίσκεται σε δημοσκοπική άνθηση, δεν καταγράφουμε 45% στις δημοσκοπήσεις; Συνεπώς, γιατί το κάνουμε; Είμαστε κακοί άνθρωποι; Έχουμε κάτι εναντίον των υπαξιωματικών; Τι είναι αυτό το οποίο μας κινητροδοτεί, αν όχι το ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη;», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Η παρούσα κατάσταση δεν είναι ανεκτή, και αν αφεθεί έτσι θα επιδεινωθεί» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να απαντήσουν πώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της «ανεστραμμένης πυραμίδας» ή να αμφισβητήσουν τους αριθμούς με στοιχεία. «Η προσπάθεια αλίευσης της ψήφου των υπαξιωματικών δεν είναι η πιο σοφή τακτική» σχολίασε και τόνισε: «Αφήστε μας να προχωρήσουμε τη μεταρρύθμιση και να πάρουμε εμείς το κόστος. Δεν σας ζητάμε συμμετοχή στο κόστος. Αλλά σας παρακαλώ, μην μας διδάσκετε κιόλας! Δεν στερούμε την εξέλιξη στους υπαξιωματικούς. Δεν τους στερούμε το βαθμό. Είναι λάθος αυτό. Τους αφήνουμε δύο παράθυρα, με τα οποία μπορούν να γίνουν αξιωματικοί. Και ο αριθμός που θα γίνουν αξιωματικοί, με τις ρυθμίσεις αυτές, θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν με τον οποίο θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχαν αυτές οι ρυθμίσεις. Βεβαίως δεν πρόκειται για προώθηση…εν σώματι. ‘Απαντες! Το 98% με 100% βαθμολογία είναι αστεία πράγματα και δεν αντέχουν σε καμία κριτική».

Για το ζήτημα της εξέλιξης των υπαξιωματικών, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας διευκρίνισε: «Όταν λέμε ότι μετά 14 χρόνια απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής, όσοι μεν μπαίνουν από εδώ και πέρα στη Σχολή Υπαξιωματικών, που είναι ανώτατη, θα έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής και άρα δεν θα χρειάζονται πτυχίο ανώτατης σχολής. Όσοι έχουν τελειώσει τη Σχολή Υπαξιωματικών χωρίς να είναι ανώτατη, θα φροντίσουμε να μπορούν να κάνουν και τον έναν υπολειπόμενο χρόνο, ώστε και αυτοί να έχουν το πτυχίο της ανώτατης σχολής και να μπορούν να γίνουν αξιωματικοί».

«Εμείς δεν θέλουμε να μην υπάρχει φιλοδοξία σε ορισμένους από τους υπαξιωματικούς που θέλουν να ακολουθήσουν μια άλλη καριέρα, διαφορετική. Θα τους βοηθήσουμε και θα τους ενθαρρύνουμε σε αυτό. Στελέχη χρειαζόμαστε, καλά στελέχη. Δίπλα τους θα είμαστε. Θα τους σταθούμε. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε απόκληρους του συστήματος. Προσπαθούμε όμως να εκλογικεύσουμε το σύστημα» είπε ο Νίκος Δένδιας. Απάντησε δε, και όσους προτείνουν να υπάρξει έστω μεγάλη μεταβατική περίοδος για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, λέγοντας: «Θα μπορούσα να βάλω μια μεταβατική περίοδο 60 ετών, και τα εγγόνια των παρισταμένων από εδώ να δουν τη μεταρρύθμιση, άμα γίνει ποτέ…Έχουμε περίοδο προσαρμογής 21 χρόνια. Αλλά ξέρετε, αν η μεταρρύθμιση αυτή χρειαστεί 60 χρόνια για να πραγματοποιηθεί, τότε θα ισχύει το γνωστό ‘στάκα Τούρκο να γιομίσω…’. Αυτό που ισχύει σήμερα, ξέρετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί».

«H χώρα αντιμετωπίζει απειλή. Δεν κινούμεθα σε ουδέτερο έδαφος. Δεν είμαστε το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα είμαστε. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ‘γαλάζια πατρίδα’ ‘casus belli’, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Επ’ αυτού συνομιλούμε, επ’ αυτής της βάσης συνομιλούμε» ανέφερε.

Σημείωσε επίσης, ότι το υπάρχον πλαίσιο που επιβάλλει η αξιολόγηση, δια νόμου, «αγνοείται επί δεκαετίες» και σχολίασε: «Πότε προέβλεπε το σύστημα, ή πότε οποιοδήποτε σύστημα οποιουδήποτε στρατού στον πλανήτη προβλέπει την εν σώματι προαγωγή των πάντων, σε όλους τους βαθμούς, μέχρι πέρατος της ιεραρχίας; Τότε με αυτή τη λογική, οι ευέλπιδες θα έπρεπε να απαιτήσουν όλοι να γίνουν αρχιστράτηγοι. Και το να μην δεχθούμε ότι όλοι οι ευέλπιδες πρέπει να γίνουν οι αρχιστράτηγοι, όλοι οι ναυτικοί δόκιμοι αρχιναύαρχοι και όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων αρχιπτέραρχοι, παραβιάζουμε τα δικαιώματά τους και τον προγραμματισμό της ζωής τους; Μα με συγχωρείτε τώρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα; Είναι δυνατόν αυτά να υποστηρίζονται σοβαρά; Σέβομαι απολύτως τους υπαξιωματικούς. Ακριβώς επειδή τους σέβομαι φέρνω το νομοσχέδιο. Ακριβώς επειδή έχουν να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο φέρνω το νομοσχέδιο. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή δεν εκπληρώνεται ο ρόλος τους φέρνω το νομοσχέδιο».

Αναφερόμενος στις παροχές και μισθολογικές αυξήσεις, ο υπουργός επισήμανε ότι είναι αυξήσεις που προέρχονται από εξοικονομήσεις μέσα στο υπουργείο – και τόνισε: «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και θα κάνουμε και μεγαλύτερη προσπάθεια. Μόλις τελειώσουμε με αυτόν τον κύκλο, θα επιχειρήσουμε νέα σειρά εξοικονομήσεων για να κάνουμε νέες αυξήσεις».

Συνολικά για τη μεταρρύθμιση που φέρνει το σχέδιο νόμου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας είπε ότι «είναι νομοθέτημα που μας δημιουργεί υπερηφάνεια, γιατί αποτελεί εκπλήρωση της εθνικής μας υποχρέωσης και δεν ζητάμε να μοιραστούμε το κόστος – γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος – σας ζητάμε όμως με αίσθημα ευθύνης, να νομοθετήσουμε αυτά που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της χώρας, διότι ο καθένας από εσάς ξέρει ότι αυτά είναι για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό είναι εθνική υποχρέωση και δεν έχει σχέση, ούτε με κόμματα, ούτε με παρατάξεις, ούτε με υπουργούς, ούτε με κυβερνήσεις».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε δηκτικά «το συγκινητικό ενδιαφέρον (σ.σ. κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων της αντιπολίτευσης για τους αντιρρησίες συνείδησης) για όσους δεν υπηρετούν την πατρίδα», αλλά όπως τόνισε «θα περίμενε τουλάχιστον το ίδιο ενδιαφέρον και για όσους υπηρετούν».

Εξίσου δηκτικός ήταν και για ζητήματα απαλλαγής από την στράτευση, λέγοντας: «Είναι λογικό να δεχτούμε τέσσερις ταξιαρχίες I5 με χαρτί ιδιώτη γιατρού, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή; Με συγχωρείτε που τους παρενοχλώ επειδή φέρνουμε μια διάταξη, να απαιτείται βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ πραγματικά. Προφανώς, κάποια δικαιώματά τους παραβιάζω». Κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο Νίκος Δένδιας δεν δίστασε να αναφέρει και όσα είχε πει και νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Υπάρχει ο κίνδυνος κάποια στιγμή, ένας μελλοντικός πρωθυπουργός της Ελλάδας να χρειαστεί, αν πιεστεί, να πάρει αποφάσεις. Απαγορεύεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να βρεθεί στη δυστυχή θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974, όταν δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει στην εισβολή στην Κύπρο. Πρέπει και είναι δική μας υποχρέωση να δουλέψουμε σήμερα, να πάρουμε το πολιτικό κόστος σήμερα, ώστε οι μελλοντικοί Έλληνας, ο όποιος μελλοντικός πρωθυπουργός, η όποια μελλοντική κυβέρνηση, να ξέρει ότι έχει στα χέρια της το εργαλείο αυτό, που του εξασφαλίζει ότι έχει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον του με απόλυτη δυνατότητα, βάσει του Συντάγματος, να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα και όχι να σύρεται στις αποφάσεις από την τυχόν αδυναμία στην οποία μπορεί να έχει περιέλθει η χώρα, αν εμείς δεν νομοθετήσουμε σήμερα».