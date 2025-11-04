Χρυσοχοΐδης: “Αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα – Πρέπει να τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στα Βορίζια”

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της αστυνομίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά 90,1”.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε ειδική αναφορά στο μακελειό των Βοριζίων, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαιότητα η αλλαγή κουλτούρας ενώ τόνισε πως στην Κρήτη, σε πολλές περιπτώσεις η Αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός επισήμανε: «με πολλή επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα, η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς».

Για τις αστυνομικές δυνάμεις που κατέβηκαν από την Αθήνα στα Βορίζια, ο υπουργός σημείωσε πως «είναι μια έκτακτη συνθήκη, χρειάζονται πολλές δυνάμεις, χρειάζεται να τηρηθούν η τάξη και η ασφάλεια στον συγκεκριμένο χώρο. Χρειάζονται ικανοί αξιωματικοί και γενικότερα αστυνομικοί για τη σύνταξη των δικογραφιών. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα, χρειάζεται συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές, συνεπώς ορθά βρίσκονται εκεί πολλές δυνάμεις και θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα έως ότου αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική, όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

Ερωτηθείς αν καθυστέρησε η επέμβαση της Αστυνομίας, σημείωσε πως: «υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας, άρα η Αστυνομία ήταν εκεί, όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Είναι εύκολο να πει κανείς για την Αστυνομία, για παράδειγμα, ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα.

Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η κουλτούρα και η παιδεία αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών, από το θύμα μέχρι τους δράστες.

Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία, γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν, όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις: η μία είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα, που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους π.χ. εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ.

Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από έναν νόμιμο τρόπο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα, δυστυχώς πάρα πολλά, γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της. Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία, να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας, όλη την Ευρώπη».