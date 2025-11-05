Χατζηδάκης-Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: “Τομή που μας επιτρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή για τις αγροτικές ενισχύσεις”

Το Σχέδιο Δράσης για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπέβαλε την Τρίτη η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο Σχέδιο Δράσης προβλέπονται, μεταξύ άλλων: Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, καθώς και εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις. Υπογραμμίζεται ότι το Σχέδιο Δράσης ευθυγραμμίζεται με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ παράλληλα προβλέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε για το θέμα: «Το Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση του ΟΣΔΕ αποτελεί μια σημαντική τομή, η οποία θα ενισχύσει αποφασιστικά την αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων. Το τελευταίο διάστημα εργαστήκαμε εντατικά για την εκπόνησή του, ώστε να μην αντιμετωπίσει η χώρα μας ζήτημα αναστολής πληρωμών. Σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, όπως οι αυστηροί έλεγχοι που ήδη γίνονται και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που προχωρεί, κάνουμε μια νέα αρχή και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι και στις αγροτικές ενισχύσεις θα μπει επιτέλους μια τάξη.

Διότι η προσπάθεια αυτή τελικά ξεχωρίζει στην πράξη την ήρα από το στάρι και λειτουργεί υπέρ των έντιμων αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Είμαστε αποφασισμένοι οι τομές αυτές να γίνουν πράξη και η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη και σε αυτό τον τομέα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δήλωσε: «Κατετέθη χθες το Action Plan 2 του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά στον τρόπο υπολογισμού των γεωχωρικών δεδομένων των αγροτεμαχίων που επιδοτούνται. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, καθώς το σχέδιο αποτυπώνει την ξεκάθαρη πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή λειτουργίας, όπου κυριαρχούν η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η αξιοπιστία.

Η κατάθεση του Action Plan 2 έγινε εγκαίρως, όπως είχαμε δεσμευθεί, και εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των αγροτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μεταρρύθμιση του Οργανισμού προχωρά με σταθερά και μετρημένα βήματα, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουμε συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές αρχές. Στόχος μας είναι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να φτάνουν δίκαια, έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους – στους αγρότες που μοχθούν καθημερινά για την παραγωγή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων».

Ενώ ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Προχωράμε με γρήγορες ταχύτητες στο έργο μετάβασης και ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με αφετηρία την αποδοχή του Σχεδίου Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης των πραγματικών δικαιούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναπτύσσουμε ένα ολιστικό σχέδιο, που λεπτομερώς περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχων της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για σκοπούς τόσο διασταυρώσεων, όσο και δειγματοληψίας και επιτόπιων ελέγχων».

Ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης προβλέπει τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1) Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας

Θα καταρτιστεί ένας εξαιρετικά ακριβής χάρτης της ελληνικής επικράτειας, βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο χάρτης αυτός θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις, ενώ θα ανανεώνεται συστηματικά, και μάλιστα σε συχνότητα υψηλότερη από το ελάχιστο που ζητά η ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2) Νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων

Θα δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα, ο αριθμός των ζώων θα προσδιορίζεται με βάση αντικειμενικά στοιχεία, όπως τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Παράλληλα, όσον αφορά στους βοσκοτόπους, βούληση του αρμόδιου Υπουργείου είναι να δίνεται η δυνατότητα να δηλώνονται μόνο σε όμορους νομούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3) Περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι

Οι έλεγχοι στις δηλώσεις θα γίνουν πιο εκτεταμένοι και στοχευμένοι, με χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων ή προσπαθειών παραπλάνησης του συστήματος. Ενώ οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς.

4) Έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και πάταξη των εικονικών μισθωτηρίων

Τίθενται σε εφαρμογή νέα εργαλεία ελέγχου για την επαλήθευση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων, ώστε να τερματιστούν φαινόμενα εικονικών μισθώσεων και καταπατήσεων. Ήδη από φέτος είναι υποχρεωτική η δήλωση του ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια, ενώ από το επόμενο έτος θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Με το Σχέδιο Δράσης αυτό, η Κυβέρνηση θέτει τα θεμέλια για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και πλήρως διαφανές σύστημα ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, θα διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία του αγροτικού τομέα.