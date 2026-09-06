Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δροσοπηγή Αφιδνών – Ήχησε το 112

Χβρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Ωρωπού συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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Στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αφιδνών από το ύψος της οδού Χελμού.