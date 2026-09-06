Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δροσοπηγή Αφιδνών – Ήχησε το 112
Στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Χβρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.
Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Ωρωπού συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αφιδνών από το ύψος της οδού Χελμού.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις