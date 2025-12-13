Χαρακόπουλος: Προϋπολογισμός αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης – ΝΔ και αγρότες στο ίδιο στρατόπεδο

“Απαραίτητη συνθήκη για όσα θετικά έχουν γίνει κι όσα προγραμματίζονται, είναι η πολιτική σταθερότητα. Χωρίς αυτήν όλα τίθενται σε αμφισβήτηση, σε κίνδυνο. Ο εκ του ασφαλούς καταγγελτικός λόγος της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί λύση. Σε μια εποχή παγκόσμιων αναταράξεων, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, δεν υπάρχει η πολυτέλεια πειραματισμών. Ο προϋπολογισμός του 2026 αντικατοπτρίζει την Ελλάδα της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης σε έναν ταραγμένο κόσμο, γι’ αυτό και σας καλώ να τον υπερψηφίσετε”, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ο κ.Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι η χώρα ανέβηκε κατηγορία. Κάτι που διαπιστώνεται τόσο από τα μέτρα που περιλαμβάνει ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, όσο και από τις αντιδράσεις των διεθνών αγορών και των εταίρων μας στην ΕΕ.

Η πατρίδα μας, που πέρασε δια πυρός και σιδήρου, μια επώδυνη και μακρά κρίση, που την έφερε στα πρόθυρα του εξοβελισμού της από την οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών, σήμερα όχι μόνο έχει κατοχυρώσει τη θέση της εντός αυτής, αλλά συνιστά παράδειγμα προς μίμηση. Η Ελλάδα των ελλειμμάτων, μπορεί σήμερα, χάρη στην ορθολογική και συνετή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να καταγράφει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό.

Μπορεί όχι μόνον να είναι συνεπής στις βαριές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και να τις αποπληρώνει νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα. Όλοι όσοι μας κατηγορούσαν ως μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τώρα αναγνωρίζουν τις επιτυχίες μας, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλές ισχυρές χώρες της Ευρώπης ταλανίζονται από δημοσιονομική κρίση και υφεσιακές τάσεις. Όλα τα παραπάνω δεν έγιναν μόνα τους, δεν ήταν αυτονόητα, δεν μας χαρίστηκαν. Έγιναν με σχεδιασμό, με δουλειά, με επιμονή, που πρέπει να αναγνωριστεί».

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ έκανε ειδική αναφορά στη σημασία της εκλογής του «υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, τονίζοντας “ποιος θα προέβλεπε μια τέτοια εξέλιξη πριν από λίγα χρόνια όταν η πατρίδα μας διάβαινε την έρημο των μνημονίων. Κι όμως, ένας Έλληνας θα είναι ο επικεφαλής της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Εδώ, δεν χωρά ούτε υποτίμηση ούτε μιζέρια. Η επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη, η επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι επιτυχία όλων, είναι επιτυχία της Ελλάδας. Γιατί στην οικονομία η εμπιστοσύνη παίζει κομβικό ρόλο. Για να είναι μια χώρα πόλος έλξης ξένων επενδύσεων, που είναι και το καύσιμο της υγιούς ανάπτυξης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στις αγορές. Να συνιστά άγκυρα σταθερότητας και αξιοπιστίας. Και αυτό κατέστη η σημερινή Ελλάδα με τις κυβερνήσεις της ΝΔ”.

Επίσης, ο Θεσσαλός αναφέρθηκε «στο τσουνάμι των στοχευμένων φοροελαφρύνσεων, που θα αυξήσουν μονίμως το εισόδημα εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Μέτρα που στηρίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, τις οικογένειες, τους νέους, τις ευάλωτες ομάδες. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη μέριμνα που δείχνει η κυβέρνηση στη στήριξη της οικογένειας και των νέων. Οι φοροαπαλλαγές που ευνοούν την απόκτηση παιδιών, αλλά και την επαγγελματική δραστηριότητα των νέων μας, είναι κομβικά στοιχεία μιας πολιτικής που καλείται να αντιμετωπίσει την υπαρξιακή απειλή για τη χώρα και το έθνος που ακούει στο όνομα δημογραφική συρρίκνωση». Πρόσθεσε, όμως, ότι ταυτόχρονα «η κυβέρνηση δεν αμελεί την αμυντική θωράκιση της χώρας. Υλοποιείται ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα αναβάθμισης των ενόπλων μας δυνάμεων, που αποτελούν και το πλέον σίγουρο τείχος αποτροπής σε κάθε απόπειρα επιβουλής, σε κάθε εχθρική απειλή”.

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις επισήμανε ότι “η συγκυρία επιβαρύνεται από αυτές. Προφανώς, η μαζικότητα των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει λόγο και αιτία. Δεν πρόκειται για μια εθιμική εκδήλωση εκ μέρους του αγροτικού κόσμου. Τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν ήταν πολλά», αλλά ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, του κόμματος που εκπροσωπεί κατά συντριπτική πλειοψηφία τους αγρότες και κτηνοτρόφους, που τη στήριξαν ακόμη και στις δυσκολότερες εποχές, είναι η αυτή που μπορεί να δώσει λύσεις. Έστω κι αν υπήρξαν λάθη και καθυστερήσεις. Ήδη, ο πρωθυπουργός αναμένει τις επίσημες αντιπροσωπείες των αγροτών με ιεραρχημένα τα αιτήματά τους για να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Απέναντί μας είναι μόνο τα προβλήματα”.