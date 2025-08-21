Απόστολος Βεσυρόπουλος: Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για τον θάνατο του

Τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατο του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως «έναν αξιοπρεπή άνθρωπο και πολιτικό με ευθυκρισία και ήθος», υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά του στον δημόσιο βίο.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. εξέφρασε, επίσης, “ειλικρινή συλλυπητήρια” στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Δείτε την ανάρτηση του: