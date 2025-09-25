Αποστολάκη: Ο «κυβερνητικός μηχανισμός συγκάλυψης απαγορεύει την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη»

Θέση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε σε ομιλία της η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη.

Σε δήλωσή της, με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη, δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει θεσμικά και αποκαλύπτει τον κυβερνητικό μηχανισμό της συγκάλυψης, που αφού αμνήστευσε τους κκ Βορίδη και Αυγενάκη, απαγορεύει σήμερα την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, που οφείλει άμεσες απαντήσεις, ειδικά μετά την κατάθεση του κ. Σαλάτα».