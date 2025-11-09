Αντώνης Σαμαράς: «Η Μέρκελ ήθελε να τιμωρηθεί η Ελλάδα – Ζούμε τη μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης»

Ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε τα χαρτιά του στον ΑΝΤ1, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης την Κυριακή.

Αναφερόμενος αρχικά στην τραγωδία των Τεμπών, δήλωσε:

«Η κυβέρνησή μου την είχε φέρει και την είχε ψηφίσει την 717, την οποία εγώ είχα προωθήσει».

Και πρόσθεσε:

«Λάθος της κυβέρνησης η προσέγγιση των συγγενών. Είναι λάθος, και δεν το λέω λόγω της απώλειας της Λένας μου. Ντάξει, η απώλεια αυτή είναι μία κατάσταση βιωματική που με φέρνει πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Η απαγόρευση της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι ήταν μια απόφαση αφύσικη. Όταν ένας πατέρας εμποδίζεται, τότε η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης παύει να είναι θεσμική».

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι «αυτά τα παιδιά έγιναν παιδιά όλων μας· τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

«Λάθος ενεργειακή πολιτική – σε αδιέξοδο η μεσαία τάξη»

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «ενεργειακή πολιτική και το ενεργειακό μείγμα είναι λάθος».

«Γιατί κρατάει ψηλά τον ΦΠΑ; Για να παρουσιάσει υψηλά πλεονάσματα, ενώ λόγω πληθωρισμού πέφτει ως ποσοστό. Το 2014, λίγο πριν φύγω, το χρέος είχε πέσει στα 317 δισ. ευρώ», σημείωσε.

«Στην αρχή έδωσα κίνητρα για επενδύσεις· αντί για καλλιέργειες τα χωράφια γέμισαν με μηχανήματα. Έχουμε υπερεπάρκεια ενέργειας λόγω ΑΠΕ, αλλά η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει ψηλά. Δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είναι δυσβάστακτος; Στην οικονομία έχουν σχηματιστεί, δυστυχώς, ολιγοπώλεια. Αυτό γίνεται εις βάρος της μεσαίας τάξης, για την οποία κανείς πλέον δεν μιλά. Σήμερα η οικονομία βασίζεται στις υπηρεσίες και στα funds».

Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη «πρέπει να συνέλθει ως προς την ενεργειακή πολιτική, να μετακινηθεί στον ρεαλισμό. Να ακολουθήσει τα βήματα της Αμερικής», προσθέτοντας ότι «χρειάζεται ένας ψηφιακός μετασχηματισμός».

«Η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης έχει ήδη ξεκινήσει»

Αναφερόμενος στο χάσμα πολιτών και πολιτικών, υπογράμμισε:

«Ο κόσμος δεν αντέχει τη σκιά και τη θολούρα. Ζητά ευθύνη. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει· κινδυνεύει να εξελιχθεί σε τραγωδία. Δε χρειαζόμαστε σωτήρες. Πειθαρχία και σκοπό χρειαζόμαστε για να βγούμε από το σκοτάδι. Έχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

«Πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Από τις 20 του μηνός ο μέσος μισθωτός μένει από χρήματα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν. Συμβαίνουν παράλογα πράγματα με τις τιμές».

«Δικαιωθήκαμε για το Ζάππειο – Η Τρόικα παραδέχτηκε το λάθος του μνημονίου»

«29 Νοεμβρίου του 2009 εκλέχθηκα πρόεδρος της ΝΔ και την επόμενη μέρα είπα να πάρουν μέτρα. Αντ’ αυτού ο Γ. Παπανδρέου μας έφερε το πρώτο μνημόνιο. Είπαμε στο Ζάππειο ότι το μνημόνιο ήταν λάθος και τελικά δικαιωθήκαμε — το παραδέχτηκε και η ίδια η Τρόικα».

«Το 2011 θα μπορούσα να πάω σε εθνικές εκλογές, αλλά δεν το έκανα. Πρόταξα το εθνικό από το κομματικό συμφέρον. Κάναμε αναθεώρηση του μνημονίου. Το δέχτηκαν κι έγινε το “κούρεμα” του χρέους».

«Αν η Μέρκελ μας στήριζε, η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλο αυτό το μοιραίο παιχνίδι. Ήθελαν να τιμωρηθεί η Ελλάδα, να βγει από το ευρώ προς παραδειγματισμό των άλλων».

«Κυβέρνησα χωρίς αυτοδυναμία, αλλά με σταθερότητα»

«Τσίπρας, Καμένος και Χρυσή Αυγή μάς έριξαν. Στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησα δεν είχα αυτοδυναμία. Κυβέρνησα με τρία κόμματα και ύστερα με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Έτσι αποφάσισε ο λαός. Τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα. Η χώρα κυβερνήθηκε με σταθερότητα».

«Παρέλαβα πέντε φόρους για την ακίνητη περιουσία· τους κατήργησα όλους και δημιουργήσαμε τον ΕΝΦΙΑ. Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ ισχύει ακόμα — δεν τον κατάργησε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, και αυτό κάτι λέει».

«Παρέλαβα έλλειμμα 9,5% και παρέδωσα πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά από καιρό, όλους θα μας κρίνει αντικειμενικά η Ιστορία».

«Οι επιδοτήσεις πρέπει να πηγαίνουν στους νόμιμους – κοινή γραμμή με τον Τραμπ σε κάποιες ιδέες»

«Τα χρήματα έπρεπε να πηγαίνουν στους νόμιμους· το κράτος όφειλε να ελέγχει ποιοτικά πού κατευθύνονται τα κονδύλια».

«Σε επίπεδο ιδεών, έχουμε μια συναντίληψη με τον κ. Τραμπ σε διάφορα θέματα, όπως η woke ατζέντα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχω συναντηθεί ποτέ, αλλά έχω σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του».

«Οξύμωρο να εξοπλίζουν την Τουρκία – η στάση μου είναι πατριωτική»

Ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε πως είναι «οξύμωρο κάποιοι Δυτικοί να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, τον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου».

Και κατέληξε:

«Όταν ζήτησα την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό κριτήριο την πατρίδα μου».