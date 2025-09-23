Ανδρουλάκης: Η ξαφνική αναβολή μιας συνάντησης που ανακοινώθηκε «μετά βαΐων και κλάδων», είναι δείγμα ερασιτεχνισμού

«Όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις ‘μετά βαΐων και κλάδων’ ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σε συνέντευξη του στο Action24, υπογραμμίζοντας ότι «σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε και στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που ‘αφορούν’ την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου». «Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα ‘ήρεμα νερά’, ούτε βλέπω έναν ‘απομονωμένο’ Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή το μπαράζ αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, είπε μεταξύ άλλων ότι «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δε σημαίνει συνενοχή σε καμία των περιπτώσεων, πρέπει να ενώσουμε την φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης που κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα».

Επανέλαβε τη θέση του για επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 2015 στη Βουλή, για κυρώσεις από την ΕΕ (πάγωμα της τελωνειακής σύνδεσης, εμπάργκο όπλων για όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα από το Ισραήλ) και κυρώσεις σε Νετανιάχου και υπουργούς του. Σημείωσε ότι η επικαιροποίηση του ψηφίσματος του ‘15 «ουσιαστικά λέει να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να οδηγηθούμε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους». «Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως ΕΕ για να έχουμε δυνατή φωνή και να παρέμβουμε στις εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η Ισπανία βάζει κάποιες κυρώσεις και η Γερμανία βάζει κάποιες κυρώσεις. Αν θέλουμε να σταματήσει η σφαγή και να βρεθεί λύση πρέπει να κινηθεί συντεταγμένα η ΕΕ και σε αυτή την κινητικότητα να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα», τόνισε. Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι του προκαλεί εντύπωση «πως υπουργοί της ΝΔ που ήταν αρνητές του Ολοκαυτώματος σήμερα, είναι ξανά αρνητές μιας νέας σφαγής που στιγματίζει όλη την ανθρωπότητα».

Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η ΔΕΘ ήταν ένα σημείο καμπής γιατί η Ν.Δ. έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση κι εμείς παρουσιάσαμε κάτι καινοτόμο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο». Σχολίασε δε πως «το ότι ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε απ’ το συρτάρι τον κ. Λοβέρδο δυο μέρες μετά τη ΔΕΘ που παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας, λέει πολλά». «Η ΔΕΘ είναι σημείο καμπής και πρέπει να εργαστούμε όλοι το πρόγραμμα μας να πάει παντού», ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε: «Μάχη στη Βουλή, μάχη στην κοινωνία και όσα παιχνίδια χαμηλού επιπέδου και παρασκηνίου, όπως με τον κ. Λοβέρδο στήσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει την ήττα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κούρασε, βαρέθηκε, υποτίμησε και περιφρόνησε τον ελληνικό και θα το πληρώσει στην κάλπη».

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση», υπογράμμισε. Στον απόηχο των δημοσκοπήσεων είπε ότι «δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και έχουμε κυρίως να προσπεράσουμε ένα παιχνίδι που έχει στήσει η ΝΔ που ελέγχει το δημόσιο διάλογο». «Αν το πρόγραμμα μας πάει στο τελευταίο σπίτι και στο τελευταίο χωριό της χώρας είμαι σίγουρος ότι σε σχέση με την ακρίβεια την ατιμωρησία και την διαφορά που πρωταγωνιστεί η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να νικήσει», τόνισε. Υποστήριξε ότι «το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρό και όσο περνούν οι μήνες θα γίνεται ακόμα πιο ισχυρό» και πως «το ζήτημα είναι ο πολίτης να πει ότι ‘αυτό που χρειάζομαι για να φύγει η ΝΔ και να έρθει μια προοδευτική διακυβέρνηση που το ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του, είναι όλη αυτή η ατζέντα που θα βελτιώσει τη ζωή μου’». «Πιστεύω ότι αν εμείς ενημερώσουμε σωστά τον πολίτη και συνεχίσουμε στο δρόμο της αντιπαράθεσης αλλά με αντιπρόταση, το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα είναι νικηφόρο για την παράταξη μας», είπε. Αναφέρθηκε δε και στην τροπολογία που παρουσίασε και καταθέτει την Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κατέθεσε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις για το κράτος, τις τράπεζες, θέματα φορολογικά και πως το σκέλος που αφορά το δημοσιονομικό βάρος είναι 2,6 δισ. «Ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έλεγε για μείωση του ΦΠΑ οριζόντια και μείωση άλλων συντελεστών και πολλά άλλα μέτρα με δημοσιονομικό χαρακτήρα, είπε πόσο κόστιζαν;», σχολίασε, για να τονίσει ότι εκείνος δεν πήγε στη ΔΕΘ για να διανείμει το πλεόνασμα του κ. Μητσοτάκη. «Η δική μου δουλειά», υπογράμμισε, «είναι να πω πως όταν γίνουμε κυβέρνηση θα κάνουμε ‘αυτά’, που κοστίζουν ‘τόσο’».

Ανέφερε ότι άλλων ότι «ευρωπαϊκή κανονικότητα σημαίνει θεσμοί που λειτουργούν σωστά, δικαιοσύνη που λειτουργεί σωστά, δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος, πολιτική που βάζει κανόνες στην αγορά», για να ρωτήσει αν πέτυχε κάτι από όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης. «Απέτυχε. ‘Αρα, χρειάζεται πολιτική αλλαγή, για να έχουμε πολιτική που θα μας κάνει κανονικό ευρωπαϊκό κράτος», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κληθείς να απαντήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις των Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα, είπε: «δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. ‘Αρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ». Πρόσθεσε ότι «στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις». «Δεν είναι ένα πρόγραμμα στη λογική του “μοιράζω”, αλλά ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τη μεγάλη πίεση των έμμεσων φόρων που πλήττουν τη μεσαία τάξη και του πιο αδύναμους Έλληνες, ένα πρόγραμμα που ξανακάνει το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία ισχυρούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους», ανέφερε.

Τόνισε ότι «πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα». Συμπληρώνοντας το μήνυμα του σημείωσε ότι με το πρόγραμμα που παρουσίασε, ζητά από τον λαό να τον εμπιστευτεί, για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. «Όποιος πολίτης θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή, αξίζει να μας τιμήσει με την εμπιστοσύνη του διότι είναι κρίσιμο να μη χαθεί άλλος χρόνος», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, σχολίασε: «δεν παρεμβαίνει τώρα στη δικαιοσύνη, αλλά ήξερε ο κ. Μητσοτάκης μετά την τραγωδία να στείλει επιστολή στον κ. Ντογιάκο». «Όποτε θέλουν παρεμβαίνουν, όποτε δεν θέλουν, δεν παρεμβαίνουν. Όποτε θέλουν, εφαρμόζουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όποτε δεν θέλουν, δεν τις εφαρμόζουν. Και έχω το προσωπικό παράδειγμα με τη δικαίωσή μου στο ΣτΕ του οποίου η απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τον κ. Μητσοτάκη», τόνισε. «Κάνει μάθημα σεβασμού των θεσμών σε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες, ο άνθρωπος που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Υπάρχει άλλος πρωθυπουργός στην Ευρώπη που συμπεριφέρεται τόσο αλαζονικά στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη;», σχολίασε, για να αναφέρει καταληκτικά: «Σέβομαι και δεν παίζω με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, όπως κάνει ο πρωθυπουργός και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά».