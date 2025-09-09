Ανδρουλάκης για την Εθνική ομάδα: Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στην μυθική πρόκριση της Εθνικής στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως άπαντες είναι στο πλευρό της Εθνικής ομάδας.

Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους.

Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία.

Είμαστε όλοι δίπλα σας.

Καλή επιτυχία, Ελλάδα! 🇬🇷#EuroBasket2025— Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 9, 2025

Καλή επιτυχία, Ελλάδα!