Ανδρουλάκης για την Εθνική ομάδα: Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στην μυθική πρόκριση της Εθνικής στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως άπαντες είναι στο πλευρό της Εθνικής ομάδας.
Αναλυτικά:
Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους.
Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία.
Είμαστε όλοι δίπλα σας.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα! 🇬🇷#EuroBasket2025— Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 9, 2025
