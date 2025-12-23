Ανδρουλάκης για αγρότες: “Το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια της κυβέρνησης”

«Άκουσα τους αγρότες, είναι διαλλακτικοί, περιμένουν λύσεις. Η επιθυμία όλων μας είναι οι αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε συνέντευξή του στο Mega το πρωί της Τρίτης 23/12, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στις προτάσεις που κατέθεσε στη Βουλή, για την άμεση ανάταξη των προβλημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

«Υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να πετύχουμε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να έχουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα λειτουργεί ως αναπτυξιακός οργανισμός πληρώνοντας αυτούς που πρέπει και όχι εκείνους που τον κλέβουν τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και να υπάρξει διαχείριση των χρεών των αγροτών που λόγω των κακών πληρωμών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εμείς προτείναμε να είναι η κιλοβατώρα για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά και πέντε ευρώ το πάγιο τον μήνα, άρα χαμηλό κόστος ενέργειας. Να υπάρξει σχεδιασμός ενεργειακών κοινοτήτων ώστε οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί, να παράγουν δική τους φθηνή ενέργεια άρα να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής. Επιπλέον, προτείναμε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα κτηνιατρικά και αγροτικά φάρμακα να τιμολογούνται με τον μέσο όρο των χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, – είναι επίσης πολύ σημαντικός συντελεστής του κόστους παραγωγής. Και νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρξουν αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή δεν μπορεί να πωλούνται όσπρια στο χωράφι σε μια τιμή Α και ο καταναλωτής να πληρώνει στο ράφι πέντε, έξι και δεκαπέντε φορές πάνω».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε τις κυβερνητικές ευθύνες για πάρτι διαφθοράς και τους χαμένους πόρους για τον πρωτογενή τομέα:

«Είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι φέτος εξοικονομήθηκαν 190 εκατ. ευρώ από καλύτερες πληρωμές, διότι αυτά δεν τα πήραν άνθρωποι που δεν τα δικαιούνταν όπως γινόταν στο παρελθόν. Άρα, 190 εκατ. ευρώ σημαίνει ότι 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες τα πήραν αυτοί που ήταν μη δικαιούχοι με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει “χάθηκαν λόγω κακοδιαχείρισης το 2023 και το 2024 210 εκατ. ευρώ”. Χάθηκαν! Δεν τα έχει πια η Ελλάδα. Τα έχασε η χώρα μας. Με ευθύνη της κυβέρνησης, έχουν χαθεί πόροι δισεκατομμυρίων για τον πρωτογενή τομέα».

Αναφορικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε: «Όταν σήκωσα το ζήτημα, θυμάστε τι μου απάντησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμως; Ότι ο Ανδρουλάκης δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και έχει δική του ατζέντα. Δηλαδή προειδοποιούσα: ‘’σκάνδαλο, σταματήστε να πληρώνετε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται, μην ξεμπλοκάρετε τα ΑΦΜ’’ και η Νέα Δημοκρατία τα επέτρεψε όλα αυτά. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση που τα έκανε αλλά έχω ευθύνη εγώ που τα έλεγα; Ο Πρωθυπουργός είχε τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου. Η μισή δικογραφία αποτελείται από τις καταθέσεις του κ. Βάρρα στη δικαιοσύνη. Τον είχε δίπλα του από το 2020. Του είπε λοιπόν ότι κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί από το 2020 δεν έκανε τίποτα; Τον ρώτησα και στη Βουλή και δεν μου απάντησε. Από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο, γιατί επέτρεψε να χαθούν 1 δισ. ευρώ πόροι;».

Και πρόσθεσε αποδομώντας την κυβερνητική προσπάθεια συμψηφισμού:

«Ακούω και τον συμψηφισμό ‘’ναι, είναι και κάποιοι από το δικό μας κόμμα, είναι και κάποιοι από άλλο κόμμα’’. Τα πράγματα είναι πολύ απλά: *Ποιος ξέρει το σκάνδαλο από το 2020 και το επέτρεψε με αποτέλεσμα 1 δισ. να χαθεί; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος δεν επέτρεψε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τους δύο υπουργούς του, Αυγενάκη-Βορίδη; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. *Ποιος είναι αυτός που σήμερα έχει οδηγήσει στον δρόμο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν σφαγιάζονται μισό εκατομμύριο ζώα γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κι έχει γεμίσει η Ελλάδα ευλογιά, ποιος ευθύνεται; Εγώ ή η Νέα Δημοκρατία; Άρα, καλός ο συμψηφισμός, αλλά κάποιος έχει τον λογαριασμό».

«Όσοι έχουν βλάψει το δημόσιο, να ελεγχθούν όλοι και να πληρώσουν όλοι. Είναι καθαρό αυτό που λέω. Ό,τι κόμμα και να είναι, όλοι να ελεγχθούν. Αλλά, το να χρησιμοποιείς την πληροφορία που έχεις για να χτυπήσεις αυτόν τον οποίο νομίζεις ότι σου κάνει πολιτική ζημιά, το θεωρώ πραγματικά στα όρια του παρακράτους. Και δεν είναι πρώτη φορά. Η Νέα Δημοκρατία από την αγωνία της να κρατήσει την καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς. Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Και άφησαν να κλέβουν και υπάρχει μία δικογραφία που είναι όλοι “γαλάζιοι”, – Γενικοί Γραμματείς, υπάλληλοι βουλευτικών γραφείων, διευθυντές υπουργικών γραφείων, υπουργοί -, και προσπαθούν να πετάξουν ευθύνες εδώ και εκεί» συμπλήρωσε.

Εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε στην κυβέρνηση να γίνουν για ένα χρόνο μεταβατικές πληρωμές από την ΑΑΔΕ αλλά μετά να προχωρήσει σε έναν σύγχρονο αυτόνομο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πού αλλού στην Ευρώπη δεν έχουν αναπτυξιακό μηχανισμό που πιστοποιεί και πληρώνει αγρότες και κτηνοτρόφους; Έχω κάνει ολοκληρωμένη πρόταση. Γιατί λέει στους αγρότες να έρθουν στο διάλογο και προκαταβάλλει μία απόφαση που είναι ο βασικός πυλώνας του προβλήματος; Εμείς προτείναμε, για να υπάρχει πραγματικός έλεγχος, η διοίκηση του αυτόνομου ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία, ώστε να μην είναι κομματικές επιλογές. Εδώ είχαμε σε πέντε χρόνια έξι αποτυχημένες κομματικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, που ελέγχονται όλοι. Η λύση για μένα είναι να έχουμε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, όπως και στα υπόλοιπα 26 ευρωπαϊκά κράτη, όπου θα έχουμε διοίκηση μη κομματική μέσω του ΑΣΕΠ, ώστε να λειτουργεί αυτόνομα».

Αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας, υπογράμμισε: «Έδωσα ένα στοιχείο στη δημοσιότητα, δεν είδα να ενδιαφέρονται οι δημοσιογράφοι. Η κυβέρνηση λέει φέτος στον προϋπολογισμό: 5% του ΑΕΠ επενδύσεις, του χρόνου 10% λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης; Μπαίνει η οικονομία στην “κατάψυξη. Ξέρετε με τι επενδύσεις σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό το 2029;* 0,7%. Δηλαδή, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει η ανάπτυξη, στον “πάγο” η οικονομία».

Επίσης, άσκησε δριμεία κριτική και για την κρίση θεσμών.

«Και βέβαια έχουμε κρίση θεσμών. Δεν φαίνεται από τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχω προσφύγει; Πήγα στη δικαιοσύνη. Με δικαίωσε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, βγάζοντας αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα. Δεν εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης το νόμο Τσιάρα, δηλαδή να ενημερωθώ επισήμως από την ΕΥΠ όπως εγώ ζητώ και όχι παρανόμως όπως αυτοί ήθελαν. Κι έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ‘’κρίνουμε ιδιαίτερης σημασίας την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη και τη βάζουμε κατά προτεραιότητα, ζητώντας μέχρι τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση να απολογηθεί’’. Αυτό δεν είναι πλήγμα των θεσμών, όταν δικαιώνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την απόφαση;»

Ως προς τους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πάρα πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια, με τα προβλήματα και το μότο που συναντώ, είναι ότι ‘’δεν βρίσκουμε λύση’’, ότι ‘’δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο’’. Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Νομίζω ότι στο τέλος θα επιβραβεύσουν και το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέροντα και τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τους θεσμούς. Έχω μια σκληρή στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάντα λειτουργώ θεσμικά. Δεν παίζω παιχνίδια του παρασκηνίου, όπως παίζουν κάποιοι άλλοι. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και το μήνυμά μου προς τους τηλεθεατές σας και τους πολίτες είναι: Αν θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε, είναι με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη κι έχει βούληση να κάνει πράξη αυτά που λέει. Προφανέστατα αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να γίνουν και συνεργασίες. Αλλά συνεργασίες προγραμματικές, όχι παρασκηνιακές. Λέω στους πολίτες δύο πράγματα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ φεύγει η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, όλες μας οι συμφωνίες για να υπάρχει σταθερότητα, θα είναι προγραμματικές και όχι μοίρασμα καρέκλας».