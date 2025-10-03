Ανδρουλάκης: «Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη.

Στον απόηχο των δηλώσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι ότι εξαιτίας του άρθρου 86 δεν προχώρησε η διερεύνηση πολιτικών προσώπων σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη».

«Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;» αναρωτήθηκε θυμίζοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις ώστε να μην ερευνηθεί ο Κώστας Καραμανλής για τη δικογραφία της σύμβασης 717 και οι κ.κ. Βορίδης και Αυγενάκης για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εστάλησαν στη Βουλή.

«Αναδεικνύεται η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η χυδαιότητα, όταν ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει: “έχουμε 157 βουλευτές, άρα εμείς αποφασίζουμε τι ελέγχεται και τι όχι από τη δικαιοσύνη”. Τι άλλο θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός;» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε εκτενή αναφορά στις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και να θωρακιστούν περαιτέρω οι θεσμοί.

«Τρεις φορές το απέρριψε ως τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, μολονότι ο κ. Μητσοτάκης ως υποψήφιος Πρωθυπουργός το είχε συμπεριλάβει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνεχίζει ό,τι έκανε ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Εργαλειοποίηση και έλεγχο θέλουν και όχι να λειτουργεί η δικαιοσύνη με βαθμούς ελευθερίας» τόνισε ως προς τις προϋποθέσεις ανάληψης δημοσίων θέσεων από δικαστικούς μετά την αφυπηρέτηση τους.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στο συνολικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων: «Θέλουμε ένα κράτος που λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και όχι λάφυρο της παρέας του εκάστοτε Πρωθυπουργού που διορίζει όποιον θέλει όπου θέλει και στηρίζει τους επιχειρηματίες που θέλει. Θέλουμε αξιοκρατία και διαφάνεια μέχρι το τελευταίο ευρώ. Με μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη φανταστείτε τι έχει να γίνει στην ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, στα ενοίκια, στις τράπεζες με δεδομένη την εμπειρία των πολιτών από τις πρώτες δύο θητείες του».

Και έκανε την αντίστιξη: «Πότε ξαναπήγε πολιτικός αρχηγός στη ΔΕΘ κοστολογώντας απέναντι στον λαό το πρόγραμμα του; Αυτά που προτείνουμε κοστίζουν 2,6 δισ. Έκανε κάτι αντίστοιχο προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης το 2018 ή ο κ. Τσίπρας το 2014 και το 2022;».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

«Η χώρα βρίσκεται προ ενός κινδύνου, που είναι η οικονομική στασιμότητα μετά την παρέλευση του Ταμείου Ανάκαμψης και η γεωπολιτική της υποβάθμιση. “Ήρεμα νερά” και δεν μας αφήνει η Τουρκία να ποντίσουμε το καλώδιο, που σχεδιάζαμε με την Κύπρο. “Ήρεμα νερά” και γέμισαν τα σχολικά βιβλία στην Τουρκία με το αφήγημα της “γαλάζιας πατρίδας”. Μας λέει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να συμμετέχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE άρα και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, -λες και δεν είδαμε τα χαΐρια μας από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ –, με προϋπόθεση να άρει το casus belli. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα, που στην Κύπρο έχουμε την παράνομη και βάρβαρη κατοχή; Διαφωνώ κάθετα με αυτές τις προσεγγίσεις» σημείωσε.