Αλεξάνδρα Σδούκου: “Στόχος των μεταρρυθμίσεων το ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία”

«Η κυβέρνηση δεν αναζητά κανένα restart. Θέλει να συνεχίσει αυτό που ήδη κάνει με συνέπεια και αποφασιστικότητα: μια πολιτική η οποία φέρνει αποτελέσματα και ήδη αποτυπώνεται στα στοιχεία. Ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αύξηση των επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέος και δημιουργία πλεονασμάτων.

Το επόμενο διάστημα θα εντείνουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Στόχος να υπάρξει ακόμη πιο ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σε συνέντευξή της στο OPEN.

«Το οικονομικό επιτελείο, με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού, έχει ήδη επεξεργαστεί όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα. Έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις για ένα πακέτο μέτρων 2 δισ. με έμφαση στη μεσαία τάξη και με φορολογικό περιεχόμενο» προσέθεσε.

Επίσης επισήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ρισκάρει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. «Καταφέραμε με κόπο και θυσίες των πολιτών τα τελευταία έξι χρόνια να νοικοκυρέψουμε τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχουν χρήματα που δήθεν η κυβέρνηση κρατά και δεν επιστρέφει. Ο πλούτος δημιουργείται μόνο όταν δημιουργείς μέσα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία διαρκή και δίκαια οφέλη» σημείωσε.

«Αν και έχουμε διανύσει σημαντική απόσταση, χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν έχει σημασία πόσο “μεγάλο” θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ, αλλά το αν τα μέτρα θα αφήσουν πραγματικό αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών» πρόσθεσε η κυρία Σδούκου, υπογραμμίζοντας ότι η αντιπολίτευση μιλά συνεχώς για παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα βρεθούν οι πόροι «και λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν».

Επιπλέον η κ. Σδούκου τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. «Μέχρι τότε, η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της με πολιτικές και μέτρα σε όλους τους τομείς – υγεία, παιδεία, οικονομία… και θα κριθεί συνολικά στο τέλος της τετραετίας» είπε.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν ισχυρίζεται ποτέ ότι όλα είναι τέλεια. Αντίθετα, αναγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά συνεχίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια, ώστε να φέρει πολιτικές με χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον πολίτη και τη χώρα» ανέφερε.

Για τις πρόσφατες πυρκαγιές και την αντιμετώπισή τους, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ενημέρωσε ότι σήμερα επισκέπτεται την Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο, για συνάντηση με την Περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Στόχος είναι η καταγραφή αναγκών και η διαμόρφωση σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων. Η Πολιτεία ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή και ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης των πληγέντων» ανέφερε.

Κατηγόρησε επίσης όσους υπονομεύουν ακόμη και τους μηχανισμούς εκκένωσης του «112». «Είναι εγκληματικό», σημείωσε, «να στέλνεις μηνύματα στον κόσμο να μην τηρεί τις οδηγίες».

Τέλος η κυρία Σδούκου τόνισε ότι το «112», που ενεργοποίησε η Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης το 2019, αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάκτηση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ιδίως μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι. «Η μάχη με τις πυρκαγιές δεν κερδίζεται με κατηγορίες, αλλά με ενότητα, σχέδιο και συντονισμό» ανέφερε.