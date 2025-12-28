Αλεξάνδρα Σδούκου: “Όταν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βρει κάτι για να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση, απλώς το εφευρίσκει”

Δριμεία κριτική άσκησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή (28/12).

Αναλυτικά όσα αναφέρει η γραπτή δήλωση:

“Μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση. Όταν μάλιστα δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει.

Σήμερα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για «μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου».

Θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών.

Σε κάθε περίπτωση, ας το διευκρινίσει.”