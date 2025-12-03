Αλεξάνδρα Σδούκου: «Οι αγρότες θα δουν μέσα στο μήνα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την εξέλιξη των πληρωμών που θα ολοκληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου, το νέο υβριδικό σύστημα ενισχύσεων και την ανάγκη διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μίλησε σε συνέντευξη της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στον Real fm.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνεννόηση με τους αγρότες, πάντοτε χωρίς άσκηση βίας και με σεβασμό στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, όπως τόνισε η κ. Σδούκου, είναι αυτονόητο ότι το κράτος πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία βασικών υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και κρίσιμες οδικές αρτηρίες, κάτι που αντιλαμβάνεται η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τους αγρότες ως αντίπαλο στρατόπεδο, στόχος είναι η λύση των προβλημάτων τους μέσα από συνεννόηση, είπε.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με τις αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί, όλα τα συμφωνημένα ορόσημα έχουν τηρηθεί μέχρι σήμερα. Μετά τη θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ εντός του μήνα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του υπόλοιπου 1,2 δισ. ευρώ, προσέθεσε. Συνολικά, οι ενισχύσεις για το 2025, συμπλήρωσε, φθάνουν τα 3,7 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι.

«Ως κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι όσα λέμε, γίνονται», σημείωσε. «Με καθυστερήσεις λόγω του νέου συστήματος, ναι, όμως γίνονται».

Εξήγησε ότι το νέο σύστημα, συμφωνημένο και με τη σφραγίδα διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασίζεται πλέον σε αντικειμενικά δεδομένα για καλλιεργούμενες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο. Αυτός ο τρόπος κατανομής, που εφαρμόζεται μεταβατικά το 2025 και οριστικά από το 2026, διασφαλίζει δίκαιες ενισχύσεις στους πραγματικούς παραγωγούς και αποκλείει φαινόμενα καταχρήσεων, σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ένα μέρος των διαφοροποιήσεων στα ποσά προκαταβολής οφείλεται ακριβώς στον πιο ακριβή και διαφανή υπολογισμό των δικαιωμάτων, αλλά και στους εν εξελίξει ελέγχους των στοιχείων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι υπάρχουν παραγωγοί που έχουν προσωρινά εξαιρεθεί λόγω ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται ακριβώς για να σταματήσουν οι στρεβλώσεις και να κατευθύνονται οι ενισχύσεις σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Η διαδικασία αυτή, συμπλήρωσε, απαιτεί χρόνο και είναι δύσκολη, όμως είναι αναγκαία για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας με τρόπο υγιή και βιώσιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι για πολλούς κτηνοτρόφους και αγρότες το διάστημα αυτό είναι οικονομικά επώδυνο, κάτι που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ολοκλήρωση των πληρωμών εντός Δεκεμβρίου, διαβεβαιώνοντας πως αυτό ακριβώς θα συμβεί.

Αναγνώρισε τη συσσωρευμένη πίεση που βιώνουν οι αγρότες, λόγω καθυστερήσεων, ευλογιάς και αυξημένου κόστους παραγωγής, και τόνισε ότι η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη κατανοώντας βέβαια ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν την πλήττουν. Σημείωσε ότι μια αποτελεσματική λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι «μέσα στον μήνα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ξέρουν ότι, η αλλαγή που έγινε στο σύστημα πληρωμών φέρνει διαφάνεια. Έχουμε δείξει και στο παρελθόν πως μέσα από διάλογο φέραμε λύσεις στα προβλήματα. Όλες οι μεγάλες λύσεις των προηγούμενων ετών, προήλθαν από συνεννόηση. Μετά από διάλογο προχωρήσαμε στη μείωση του ΦΠΑ, σε ειδικά φορολογικά μέτρα, αυξήσαμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, δώσαμε μειωμένες τιμές ρεύματος. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί, το κάναμε».