Ακρίτα: «Μας έκλεψαν τον Πικάσο και η υπουργός Πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ ανανέωσε τη θητεία της διευθύντριας της Πινακοθήκης»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, προχώρησε σε ανάρτηση στο facebook, αναφερόμενη στην ληστεία που σημειώθηκε χθες, Κυριακή (19/10), στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία.

Η κ. Ακρίτα, παίρνοντας ως αφορμή την ληστεία, μίλησε για την κλοπή που σημειώθηκε το 2019 στην Εθνική Πινακοθήκη με τον πίνακα του Πικάσσο. Μάλιστα τόνισε ότι η διευθύντρια όφειλε να παραιτηθεί – κάτι που δεν έκανε-, αλλά ανανέωσε την θητεία της.

Δείτε την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Με αφορμή τη ληστεία στο Λούβρο, να θυμηθούμε ότι εδώ μας έκλεψαν κοτζάμ Πικασσο από την Εθνική Πινακοθήκη και η διευθύντρια Μαρίνα Λαμπρακη Πλάκα όχι μόνο δεν αντικαταστάθηκε, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας αλλά το 2019 η υπουργός Πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ – αντί να τη στείλει σπίτι της ως όφειλε – ανανέωσε τη θητεία της κι ήταν απλά Πεμπτουλα.

Το σωστό να λέγεται. Και το λάθος επίσης.