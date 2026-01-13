Αγρότες: Αυτοί είναι οι 25 εκπρόσωποι που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Στις 15:00 το ραντεβού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση των αγροτών, που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00 και όπως προκύπτει από τη σύνθεση, η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα.

Πρόκειται για εκπροσώπους από 14 μπλόκα και οργανώσεις, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ορισμένοι που άνηκαν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αυτοί είναι οι 25 αγρότες που θα συναντήσει ο Μητσοτάκης:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Όπως φαίνεται από την παραπάνω λίστα, από τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας το παρών θα δώσουν οι Θοδωρής Παπακωστούλης, Αντώνης Μπατρακούλης, Νίκος Παρλάντζας και ο Δημήτρης Μπαλούκας.

Όπως δήλωσε το πρωί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η συνάντηση θεωρείται «αρκετά αντιπροσωπευτική», χωρίς να αποκλείεται, μέχρι την τελευταία στιγμή, να υπάρξουν μικρές προσθήκες στη σύνθεση.

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με αυτούς, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου θα διεξάγεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους 18 μπλόκων, εκείνοι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρώντας σε νέο κλείσιμο των δρόμων.

Νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι αγρότες στα Μάλγαρα – Κλείνουν τα δύο ρεύματα

Νωρίτερα, σήμερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στον ΤΟΕΒ Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων. Η απόφασή τους είναι νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, και μέχρι τότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ζητούν να γίνει πρώτα ραντεβού με την ομάδα των 25 αγροτών και στη συνέχεια να γίνει μια συνάντηση με δέκα άτομα τα οποία θα είναι από τους άλλους κλάδους, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι.

Από τις 13:30 έκλεισαν τα Μάλγαρα και η εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Αθηνών μέχρι να οριστεί το ραντεβού με την κυβέρνηση. Αρχικά, αποφάσισαν να κλείσουν το ρεύμα προς Αθήνα και περίπου στις 14.30, κατόπιν συνεννόησης με την Τροχαία, το ρεύμα που κατευθύνεται προς Θεσσαλονίκη.