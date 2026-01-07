Αγρότες: Στις 12:00 τα αποκαλυπτήρια του πακέτου μέτρων της κυβέρνησης, τι περιλαμβάνει – Πρόστιμα αν συνεχίσουν τα μπλόκα

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εξειδικευτούν τα μέτρα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία χαραμάδα συνεννόησης με τους αγρότες, γι’ αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά σε μονομερείς ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αλλά αιτήματα.

Τη Δευτέρα 5/1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε αυστηρό ύφος διεμήνυσε πως «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

Την ίδια στιγμή, αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες αναμένοντας της κυβερνητικές εξαγγελίες προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους αγρότες είναι τα εξής:

-Νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, με τιμή γύρω στα 8,5 λεπτά περίπου.

-Επιστροφή στην αντλία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, μέσα από ειδική εφαρμογή

–Αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές και να αποζημιώνονται στο 100%.

–Ενίσχυση ύψους 160.000.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Παπαστεργίου θα παρουσιάσει το σχέδιο για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και την αντιμετώπιση έτσι του φαινομένου των λεγόμενων ελληνοποιήσεων εισαγόμενων προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα, η κυβέρνηση θα περιμένει την απάντηση των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει περαιτέρω κλιμάκωση αύριο Πέμπτη 8/1.

Αν όντως επικρατήσει η λογική της κλιμάκωσης, θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για άνοιγμα των δρόμων όπου εκεί θα αναλάβει δράση η ΕΛΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, το Μαξίμου θα καταφύγει στην επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τα τρακτέρ που είναι παρατεταγμένα στους δρόμους. Οι κυρώσεις αναμένεται να είναι και διοικητικές και χρηματικές, με τη μορφή δηλαδή προστίμων.

«Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τελευταία του παρέμβαση ο Κωστής Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά κυρώσεις στο εξής απέναντι σε όσους εμποδίζουν την κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε». Είναι σαφές τι εννοούμε», σημείωσε από τη μεριά του ο κ. Μαρινάκης.