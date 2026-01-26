Αυτοί οι δύο βουλευτές έχουν «κλειδώσει» στο ΠΑΣΟΚ

Μπορεί Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς να έχουν ήδη περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο «χτύπησαν» οι ίδιοι την πόρτα. Πλέον η πόρτα του ΠΑΣΟΚ είναι ορθάνοιχτη και για νέες αφίξεις, με τη «βούλα» μάλιστα του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει τις τελευταίες ώρες πως η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά, τόσο σε κοινωνικό όσο και πολιτικό επίπεδο. Ευπρόσδεκτοι όσοι βουλευτές θελήσουν να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ, με το κάλεσμα πλέον να είναι δημόσιο.

Το πρώτο όνομα που «παίζει» εδώ και μέρες είναι εκείνο της Νίνας Κασιμάτη, στο άκουσμα -και μόνο- του όποιου προκαλούνται αντιδράσεις εντός της Χαριλάου Τρικούπη -ιδίως από τους «παπανδρεϊκούς». Ας μην ξεχνάμε ότι η κ. Κασιμάτη είναι η πολιτικός που είχε ζητήσει να οδηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου στη φυλακή. Πώς αλλάζουν οι καιροί και οι συνθήκες…

Το δεύτερο όνομα είναι εκείνο του Ευάγγελου Αποστολάκη. Αν και το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο εν αποστρατεία ναύαρχος βρίσκεται σε… τρίλημμα -μεταξύ Καρυστιανού, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ- εντούτοις φαίνεται πως βρίσκεται καθοδόν προς την Χαριλάου Τρικούπη, έχοντας λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται «καυτές»ειδήσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς το επόμενο διάστημα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.