Βαγγέλης Περρής: «Ο ΣΚΑΪ ζήτησε από την Αθηναΐδα Νέγκα να γυρίσει μόλις γεννήσει – Επέστρεψε στη μία βδομάδα και την απολύσανε»

Μία εφ΄όλης της ύλής συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά ο Βαγγέλης Περρής.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ, ενώ, παράλληλα αποκάλυψε ένα άγνωστο παρασκήνιο από τότε που εκείνος και η Αθηναϊς Νέγκα συνεργάζονταν με το κανάλι του Φαλήρου.

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«Ήταν η σεζόν που πολλοί τενεκέδες έκαναν θόρυβο. Πολλά πλακώματα, παράπονα ‘θα τα πούμε, εγώ θα σας δείξω’. Ήταν τόσο βαρετό. Σαφέστατα και είναι άκομψο να κόβεται οποιαδήποτε εκπομπή. Νομίζω ότι προσμένουμε περισσότερα από πράγματα που έχουμε επιλέξει και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν τραβάει.

Στην ουσία δεν είναι ότι δεν τραβάει το προϊόν αλλά η επιλογή σου. Πρώτα πρέπει να κάνουν κριτική αυτοί που το επέλεξαν και μετά να πάρουν το μαχαίρι στο χέρι και να αρχίσουν να κόβουν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει ο ΣΚΑΪ με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, ο Βαγγέλης Περρής σημείωσε: «Το θεωρώ υποχρέωσή μου να βρίσκομαι δίπλα στους συναδέλφους μου που αντιμετωπίζουν την εργοδοτική αυθαιρεσία. Το καθήκον μου ήταν να βρεθώ εκεί και να πω το πώς κανονικά λειτουργεί η τηλεόραση και πώς λειτούργησε στην περίπτωσή τους.

Περιμένουμε με αγωνία την απόφαση που ελπίζω να δώσει τη θέση της στη χαρά. Όσοι έχουμε ζήσει τον ΣΚΑΪ από μέσα, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο. Πρόεδρο προτείνω να βάλουμε την Αθηναϊδα Νέγκα, στην οποία ο ΣΚΑΪ είχε ζητήσει να γυρίσει γρήγορα αφού γεννήσει. Γύρισε στη μια εβδομάδα και μετά της είπαν ότι απολύεται».