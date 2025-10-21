«Σέρρες»: Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς, απόψε στις 22:30

Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» πλησιάζει στο τέλος του, κρατώντας τις πιο ουσιαστικές και δυνατές στιγμές για το προτελευταίο επεισόδιο, που θα προβληθεί απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30.

Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση. Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο…απέναντι από σένα.

Δείτε παρακάτω το trailer: