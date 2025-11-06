Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Είμαι υπέρ της ποιότητας στα νούμερα τηλεθέασης κι ας κάνει ένα πρόγραμμα 0,9%»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν το πρωί της Πέμπτης (06.11) ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που μεταξύ άλλων μίλησε για τα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ απαντώντας στον Γιώργο Κουβαρά.

«Δεν έχω μιλήσει για τον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ. Μη μου λένε κάποιοι άνθρωποι “μα η ποιότητα”. Μα φυσικά είμαι υπέρ της ποιότητας και ας κάνει 0,9%. Θα φέρω και ένα παράδειγμα που αφορά τον Γιώργο Κουβαρά, μιας και εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Δεν σχολίασα ποτέ την ενημερωτική εκπομπή που κάνει στο ΕΡΤnews, που κάνει 0.9%», ανέφερε.

«Το εμπορικό – καλλιτεχνικό όμως που πιστεύω ότι δεν το κάνεις καλά και κάνεις 2%, θα το σχολιάσω και το δικαιούμαι γιατί κοντεύω 40 χρόνια στον χώρο. Με τον Γιώργο Κουβαρά δεν υπάρχει καμία απολύτως κόντρα, αν εξαιρέσουμε το ότι ο Γιώργος Κουβαράς με ειρωνεύτηκε. Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ που θα με ανανεώσουν και με 0.2%”.

Εκθέτεις και τον εαυτό σου όταν λες “το 2% είναι στα νούμερα που βλέπει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος” και αμέσως μετά λέει “εγώ κάνω 3% με 5%”. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης”.

Ε, λοιπόν, καταπίνω την ειρωνεία την προσβλητική και όταν βγαίνουν τα νούμερα της δεύτερης σεζόν, που είναι 1.9% το πρώτο Σάββατο και 1% την επόμενη, θα μου επιτραπεί να σου απαντήσω. Έστω και ετεροχρονισμένα», συμπλήρωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.