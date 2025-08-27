«Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ – Η εκπομπή επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για τις καλοκαιρινές διακοπές, το «Πλυντήριο» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Η εκπομπή, που ξεχώρισε για το αιχμηρό της χιούμορ και την ανατρεπτική ματιά της, θα συνεχίσει την πορεία της στον ΣΚΑΪ, με τη Νεφέλη Μεγκ στο τιμόνι.

Το «αντιδελτίο», όπως πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει, ολοκλήρωσε τον πρώτο του κύκλο με τέσσερα επεισόδια και ανανεώνει το ραντεβού του για τον Σεπτέμβριο. Στο επίκεντρο του «Πλυντηρίου» βρίσκεται η καυστική σάτιρα της επικαιρότητας, με την παρουσιάστρια να αναλύει τα γεγονότα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 19:30, συνεχίζοντας να προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση της ενημέρωσης.

Η Νεφέλη Μεγκ υπόσχεται νέα επεισόδια γεμάτα χιούμορ και καυστικότητα, στοχεύοντας να κερδίσει ακόμα περισσότερους τηλεθεατές.

Δείτε παρακάτω το νέο τρέιλερ: