«Ο Δικαστής»: Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο – Έρχεται σε νέα ώρα, στις 22:45

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», έρχεται απόψε με το 9ο επεισόδιο, το οποίο αναμένεται να φέρει νέα, δραματική ανατροπή στην υπόθεση του τροχαίου που έχει συγκλονίσει τους τηλεθεατές.

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Η ανατίναξη του βενζινάδικου, μπροστά στα μάτια του Δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση. Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο. Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση.