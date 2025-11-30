«IQ 160»: Ο Καλατζής πέφτει θύμα απαγωγής – Απόψε στις 22:10
Όσα θα δούμε στο 7ο επεισόδιο
Η αγαπημένη σειρά του Star, IQ 160, επιστρέφει απόψε στις οθόνες μας με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις. Στο σημερινό επεισόδιο ο Καλατζής πέφτει θύμα απαγωγής.
Ο Καλατζής έχει εξαφανιστεί και ένα βίντεο φτάνει στο κινητό της Σοφίας: o Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ο άγνωστος δράστης απειλεί να τον σκοτώσει σε δώδεκα ώρες, αν δεν αθωωθεί ένας εξηνταπεντάχρονος κηπουρός, που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια, αφότου ομολόγησε τη δολοφονία ενός ευκατάστατου καθηγητή.
Ο Αργύρης είχε συλλάβει τότε τον ένοχο. Η ομάδα θα κινήσει γη και ουρανό για να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο Καλατζής, ενώ εκείνος προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξαγριωμένο απαγωγέα του, να μάθει ποιος είναι και να δώσει κωδικοποιημένες πληροφορίες στους συναδέλφους του, καθώς ο δράστης επικοινωνεί κάθε τόσο μαζί τους, απειλώντας τους. Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν διαπιστώνουν ότι ο απαγωγέας είναι ο διαταραγμένος γιος του κηπουρού, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τη μέρα της σύλληψης του πατέρα του.
Η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει και να απελευθερώσει τον Καλατζή, ο οποίος, μάλιστα, από ένα ελαφρύ χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, έχει θυμηθεί την ερωτική νύχτα που πέρασε με την Πηνελόπη!
