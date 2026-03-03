Grand Hotel – Τρίτη (3/3): Η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel», την Τρίτη 3 Μαρτίου, οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές καθώς η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο φανερά συντετριμμένη από την είδηση για τον θάνατο του Νικόλα. Μεταξύ άλλων, ο Άρης αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη. Η Σοφία υψώνει ανάστημα στον Αλέξανδρο και διεκδικεί ό,τι της ανήκει προκαλώντας την έκπληξη της Κυβέλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φρίντα πετυχαίνει την αποφυλάκιση του Χαραλάμπη και καταφέρνει να στριμώξει τον Χατζημήτρο, μόνο που εκείνος κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στους πρόσφυγες. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα.

Ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη.

Ο Άρης μαθαίνει ότι οι μάρτυρες στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκαν και, συντετριμμένος, αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου…

Δείτε παρακάτω το trailer: