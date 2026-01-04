Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Γιώργος Παπαδάκης: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του ανιψιού του – «Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου, παρά με τον πατέρα μου»

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του

Γιώργος Παπαδάκης: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του ανιψιού του – «Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου, παρά με τον πατέρα μου»
DEBATER NEWSROOM

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του ανιψιού του Γιώργου Παπαδάκη και συνεργάτη του επί χρόνια Αντώνη Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, με μια σπαρακτική ανάρτηση λέει το δικό του αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Αναλυτικά:

Η τελευταία μας αγκαλιά, γαμωτο ήταν επαγγελματική…
Μετά το Μάρκο ήσουν εσύ κι ο Στρατής…
Πολλά μας χώριζαν, πολλά μας ένωναν.
Το αίμα ποτέ δεν γινεται νερό.
Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου… Παρά με τον πατέρα μου.
Ο Μάρκος μας άφησε με τον ίδιο τρόπο νωρίς. Η Μαρία μετά…
Λάτρευα τις στιγμές που τσακωνομασταν για τα θέματα… ήσουν πάντα δίπλα…
Δεν πρόλαβες να απολαύσεις τα εγγόνια σου.
Ήσουν όμως πάντα εκεί για όλους…
Αυτά…
Γιώργο, πρόσεχε το Μάρκο εκεί πάνω και το Μαράκι μας

