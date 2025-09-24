Γιώργος Λιάγκας: Τι είπε για την αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου – «Δεν του είχαμε υποσχεθεί τίποτα»

Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείται δημόσια για την αποχώρηση του συνεργάτη του, Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Με αφορμή το τηλεοπτικό «διαζύγιο» της Νόνης Δούνια από τον Κώστα Τσουρό, ο παρουσιαστής θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να απαντήσει στα σχόλια που τον θέλουν να έχει έρθει σε ρήξη με τον γνωστό δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, η αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου δεν οφείλεται σε κάποια διαφωνία ή κακό κλίμα. Ο ίδιος εξήγησε πως ο λόγος ήταν επαγγελματικός και σχετίζεται με τη δομή της εκπομπής.

«Δεν υπήρξε καμία ρήξη. Ο Ποσειδώνας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς και απλά οι δρόμοι μας χώρισαν επαγγελματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, προσπαθώντας να κλείσει το θέμα.

«Δεν του είχαμε υποσχεθεί τίποτα. Του είχαμε πει ότι θα είναι στη θέση που ήταν πέρυσι ο Βαγγέλης, δηλαδή να κάνει σχόλια, αλλά δεν το άντεξε. Κράσαρε ο οργανισμός, είναι ανθρώπινο. Δεν ικανοποιείται το κοινό, θέλει αίμα. Ο Λιάγκας τρώει ανθρώπους. Εντάξει είναι από burger, είναι από πίτσες, είναι από άλλα, δεν είναι άνθρωποι εδώ μέσα», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.