Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Το «αντίο» στο «Πρωινό» και οι λόγοι πίσω από την αποχώρηση (βίντεο)

Αντιδράσεις και έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η ξαφνική αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο δημοσιογράφος αποφάσισε να αποχωρήσει από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δηλώνοντας ότι η βασική αιτία ήταν το πρωινό ξύπνημα που τον δυσκόλευε. Πηγαδάκια, ωστόσο, αναφέρουν πως πραγματικός λόγος ήταν ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στον αέρα, σε αντίθεση με άλλους συνεργάτες.

«Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από την αποχώρησή μου από το “Πρωινό”» δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», λίγη ώρα μετά την τελευταία του παρουσία, όπου είχε ήδη αποχαιρετήσει στον «αέρα» τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού ΣΚ», ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ενημέρωσε με μήνυμα τον Γιώργο Λιάγκα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου για την πρόθεσή του να φύγει. Ακολούθησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να τον μεταπείσει χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε την απόφασή του και στο κανάλι, ώστε να λυθεί το «1+1» συμβόλαιο συνεργασίας. Αν και όλοι οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν πως δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση, στο παρασκήνιο γίνεται λόγος για «συνωστισμό συνεργατών» που επηρέασε τον τηλεοπτικό του χρόνο.

Παρά την αποχώρηση, οι σχέσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου με τον Γιώργο Λιάγκα παραμένουν άριστες, αν και η συνεργασία τους έληξε πρόωρα, καταγράφοντας μία από τις πιο σύντομες συνεργασίες των τελευταίων ετών.