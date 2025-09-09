«Γιατί ρε πατέρα;»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η αρχή της ιστορίας

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη).

Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης). Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος).

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 και κάθε Δευτέρα στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.