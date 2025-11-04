«Γιατί ρε πατέρα;»: Νέο ραντεβού από απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και κάθε Τρίτη στις 22:30

Η αγαπημένη κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, εγκαινιάζοντας το νέο της ραντεβού με το κοινό από απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Όσα θα δούμε απόψε στο 7ο επεισόδιο

Η Διαμάντω σώζει τον Φώντα και η Τίνα αμέσως τον περιθάλπει. Στο σπίτι της διαδραματίζεται ένας χωρισμός, μία νέα σχέση, αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, στο σπίτι του Μιχαήλου, η Βιβή βρίσκει ένα κλειδί και από θύμα μετατρέπεται γρήγορα σε θύτης, όταν απειλεί ανοιχτά τη Μάγδα.

Όμως, η αναγγελία ενός απρόσμενου θανάτου δίνει οριστικό τέλος στην περιπέτεια των ηρώων. Το μόνο που έχει μείνει μετέωρο είναι αν θα δεχτούν τελικά να κληρονομήσουν το κομμωτήριο του Τσατσάνη. Όταν φτάνουν εκεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Δείτε παρακάτω το trailer: